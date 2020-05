96-Meinung: Personelle Zukunft hängt von einer großen Portion Pragmatismus ab

Ist ja in diesen Zeiten nicht nur die Politik, die nach eigener Aussage „auf Sicht“ fährt, weil es ganz schön nebelt im Dunst der Ängste, Nöte und zackigen Lockerungen – auch der Fußball, der die laufende Saison unbedingt zu Ende bringen und die kommende unter finanziell gespenstischen Bedingungen planen muss, kann nicht viel weiter schauen als bis zum nächsten Spiel, das für 96 übrigens morgen Abend gegen Karlsruhe angesetzt ist.

Und so hängt auch die personelle 96-Zukunft aktuell von Zufällen, Emotionen, Eingebungen und einer großen Portion Pragmatismus ab. Pragmatisch, laut Duden also vernunftbezogen und streng am praktischen Handeln orientiert, heißt im konkreten Fall, dass ein Stürmer wie Marvin Ducksch nun schon wegen einer starken halben Stunde inklusive zweier Tore in Osnabrück als Knipser der Zukunft gefeiert wird.