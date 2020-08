96-Meinung: Hannover braucht nicht nur Qualität, sondern auch neue Charakterköpfe

Wenn am 18. September, also in 45 Tagen, die neue Zweitligasaison beginnt, will 96 am Ende Erster oder Zweiter sein. Das heißt: aufsteigen. Und zwar ohne einen seiner Besten, Waldemar Anton durfte schon jetzt aufsteigen und zum VfB Stuttgart wechseln. Und ohne Weltmeister Ron-Robert Zieler im Tor, der nicht mehr gut genug sein soll: Michael Esser ist besser, finden die, die die Verantwortung tragen.

Mag ja sein – hätte man aber auch schon im vergangenen Jahr so sehen und Zieler keinen Vierjahresvertrag geben müssen. Damit hat 96 wieder eine Torwart-Diskussion losgetreten, die kein Mensch braucht. Aber gut, ist ja ein schnelllebiges Geschäft.