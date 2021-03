96-Meinung: Worum geht's jetzt noch? Durchhalten - und dem HSV helfen!

Gegen Würzburg hätte 96 im Nachhinein spielen können, weil Genki Haraguschi fehlerhaft getestet worden und die Quarantäne damit Quatsch war. Gegen Kiel wäre so oder so nichts gegangen – dort waren die Tests richtig positiv, und damit war’s für alle negativ.

Schauen wir nach vorn. Was kann 96 noch tun? Gesund durchkommen, klar. Und sportlich? 30 Punkte könnte 96 theoretisch noch holen, mit dann 65 Punkten wäre man in den vergangenen drei Jahren immer sicher aufgestiegen. Vor vier Jahren allerdings musste Braunschweig mit 66 Punkten in die Aufstiegsrelegation und scheiterte an Wolfsburg, 96 kam damals mit 67 Punkten direkt hoch.

Nach 24 Spielen in dieser Saison hat man gerade mal 35 Punkte. Ein Saisonziel könnte noch sein, den HSV beim Aufstieg zu unterstützen. Denn in der nächsten Saison spielen im schlechtesten Fall auch noch Schalke, Köln und Hertha in der 2. Liga. Mit unterstützen meinen wir natürlich nicht, am 4. April absichtlich zu verlieren. Sondern gegen die HSV-Aufstiegskonkurrenten Kiel und Bochum zu gewinnen. Ärgerlich, wenn das am Ende für 96 zu Platz vier reicht.