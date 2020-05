96-Meinung: Es geht jetzt mit kontrollierter Defensive in den Schleudergang

Erst mal wieder was Neues aus der Corona-Hochburg des deutschen Profifußballs – Dresden meldet trotz häuslicher Quarantäne zwei frisch Infizierte. Ein Spieler und die Partnerin eines Betreuers erhöhen die Fallzahl auf fünf.

Die beiden neuen Corona-Patienten bleiben in Quarantäne. Die restliche Mannschaft darf ab Samstag wieder trainieren und soll am 31. Mai gegen Stuttgart wieder spielen. Die Dresdner sollen sich dann im Drei-Tages-Rhythmus drei Wochen lang abstrampeln. Mal sehen, ob Dynamo am Rad dreht oder tatsächlich in zwölf Tagen in Hannover ankommt. Für Dresden wäre es der zweite Besuchsversuch, nachdem das Spiel am Samstag ausfallen musste.

Die enge Taktung der Termine und die neuen Fälle machen klar – das Risiko bleibt hoch, dass die Saison nicht zu Ende gespielt werden kann. Jedenfalls nicht im vorgegebenen Zeitrahmen.