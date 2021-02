96-Meinung: Die Aufstiegsrettungsgasse ist für Hannover noch frei

Achtung, hier meldet sich das Verkehrsstudio. Auf der A 2 fährt am Samstagnachmittag zwischen Braunschweig und Hannover ein Konvoi. Vorweg zwei Mannschaftswagen der Polizei, dann ein Bus, dann wieder zwei Polizeiwagen, noch ein Bus und hintendran wieder zwei Mannschaftswagen. Beim Überholen des Blaulichtgewitters könnten Sie sich fragen – will Putin mal wieder seinen Freund Schröder besuchen? Oder will die Queen nach Herrenhausen? Bleiben Sie entspannt – es werden nur Fußballer eskortiert, die Geschichte geschrieben haben.

96-Trainer Kenan Kocak griff mit dieser Einordnung gleich mal ins oberste Regal. Bei der Ankunft des Konvois an der HDI-Arena konnte er sich bestätigt fühlen. 200 Fans standen Spalier, mit Böllern und Bengalos. Für sie und viele andere sind Siege gegen Braunschweig wichtiger als alles andere. In dieser Weltsicht wäre die Saison für 96 damit nach den beiden Erfolgen mit 4:1 im Hinspiel und dem 2:1 jetzt gerettet.