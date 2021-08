96-Meinung: Wenn Profis ihren Spielplatz schließen

Allein sieben der 18 Bundesligisten meldeten in den vergangenen Jahren ihre zweite Mannschaft ab – meistens aus dem Regionalligabetrieb. Sie gaben offen zu: Eine Reserve in der 4. Liga lohnt sich finanziell halt nicht. Ist das so? Kurzfristig vielleicht. Der Spielplatz für Talente wurde aus Kostengründen dicht gemacht – besonders von Klubs, die es sich leisten könnten: wie Leipzig, Leverkusen oder zuletzt Wolfsburg. Hannover 96 hielt bisher tapfer durch.

Der Zwang zum Sparkurs erfasst aber alle, auch Hannover. Für die Akademie an der Eilenriede bedeutet dies: Zugänge aus der Bayern-, Schalke- oder Stuttgart-Jugend soll es nicht mehr geben, stattdessen der Weg freigelassen werden für Talente aus der Region. Ein ehrbares Ziel, aber dafür gibt es bisher kein Konzept. 96 hat gute, aber nicht ausreichend viele Talente in der Spitze. Dies hat zur Folge, dass sowohl die U 19 (Bundesliga) als auch die Reserve (Regionalliga) mit Minikadern improvisieren.