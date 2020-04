96-Meinung: Harmonie ist die neue Währung in der sportlichen Führung

Jeweils drei Jahre bindet Profichef Martin Kind den Sportchef Gerhard Zuber und Trainer Kenan Kocak an 96 – bis Juni 2023 sollen sie es besser machen als die meisten Vorgänger. Kind setzt dabei auch auf ein neues Modell in der Führung – Kocak und Zuber sind die Teamlösung. Nicht zufällig gelten ihre Verträge auch gleich lang.

Jörg Schmadtke – immer noch die Bezugsgröße als bester 96-Manager aller Zeiten – rieb sich so lange mit Trainer Mirko Slomka, bis es brannte. Horst Heldt musste erkennen, dass André Breitenreiter seinen Trumpf als Local Hero ausspielte. Und der Lehrling Jan Schlaudraff war trotz aller zur Schau getragenen Autorität dem alten Hasen Slomka nicht gewachsen.

Nun aber ist Harmonie die neue Währung in der sportlichen Führung. Kind hofft damit auch zwei Typen eingekauft zu haben, die wissen, was sie tun – und was sie zur Verfügung haben. Mit weniger Geld als in all den Jahren zuvor ein besseres 96 bauen – das ist die heikle Aufgabe, mit der das Team Kocak/Zuber an den Start geht.