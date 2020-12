96-Meinung: Der Sieg gegen Bochum öffnet nur die Tür ins Treppenhaus

Es hätten sechs Tore werden können, aber immerhin zweimal haben sie diesen Kasten getroffen, dessen Maße Trainer Kenan Kocak ja so schön ausgerechnet hatte. Abgerundet 17 Quadratmeter hat so ein Fußballtor - ein kleines Apartment, in das sich nur ein Single wie der Torwart wohlfühlen kann. 7,32 x 2,44 Meter, die vernagelt waren. Drei Tore in den sechs Spielen zuvor - die Quote eines Absteigers. Da muss sich keiner wundern, dass Hannover 96 im Keller hauste.

Der Sieg gegen die als Dritter der Tabelle angereisten Bochumer öffnet die Tür ins Treppenhaus, vielmehr aber noch nicht. Schon am Freitag muss in Regensburg nachgelegt werden, wenn 96 da unten raus will. Durch den dringend benötigten Erfolg wurde nur verhindert, dass Team und Stimmung noch tiefer sinken. Der Aufenthaltsort wird sich noch nicht groß verändern, 96 führt weiter kein bequemes Leben in dieser 2. Liga. Da hat sich nicht viel zur Vorsaison verändert.