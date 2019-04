96-Meinung: Hannovers Trainer Thomas Doll "kann einfach nicht anders"

Eine große Lust auf „Schadenfreude“ hat Thomas Doll in Deutschland ausgemacht, zu einer spektakulären Wutrede aus Ärger darüber hat das in Hannover allerdings noch nicht geführt. Man versteht nach ein paar Doll-Monaten bei 96 aber viel besser, was den Trainer damals in Dortmund zu seinem legendären Da-lach-ich-mir-doch-den-Arsch-ab-Auftritt gebracht hat – er ist authentisch, hat in seiner Grundehrlichkeit ein hohes Sendungsbewusstsein, und er kann einfach nicht anders.

Doll geht auf die falschen Leute los

Doll, wir haben zuletzt mehrmals darüber berichtet, fühlt sich (und seine Kollegen) zu wenig respektiert, wertgeschätzt und nicht fair für Fortschritte beurteilt. Dolls Problem ist dabei, dass er seine Unzufriedenheit zu oft betont, die Wirkung seiner Arbeit nicht in Übereinstimmung mit seinen tatsächlichen Erfolgen bringen kann, sein enormes Schmerzensgeldgehalt nicht anrechnet auf den gefühlten Kummer – und auch auf die falschen Leute losgeht.