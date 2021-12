Trainerwechsel: 96 hat vielleicht zu lange gezögert, weniger Skrupel haben sie in Ingolstadt

Weniger Skrupel haben sie allerdings in Ingolstadt, da wird schneller gefeuert, als die Mannschaft punkten kann.

Hat 96 zu lange beim Trainerwechsel gezögert? Na, ja, vielleicht, gibt sogar Chef Martin Kind zu. Für 15 Ligaspiele stand Hannovers George Clooney immerhin auf der 96-Bühne. Auch weil ihn alle als so sympathisch und nett und charakterstark empfanden.

Das kennt man ja aus Hannover

Acht Ligapartien bekam André Schubert, am Charakterkopf erkenntlich. Am Mittwoch war Schluss, drei Punkte hatte er nur zu den sieben des Tabellenletzten beigesteuert. Sein Vorgänger Robert Pätzold hatte in acht Spielen die restlichen vier Punkte eingesammelt.

Nun kann man fragen, warum ein Verein auf Schubert verfällt, nachdem er doch zuletzt bereits in Kiel nach nur sechs Ligaspielen hatte gehen müssen. Ein Grund für die Trennung dürfte jedenfalls beim neuen Geschäftsführer zu finden sein – Dietmar Beiersdorfer war bei Schuberts Anstellung noch nicht im Amt.

Dass neue Sportchefs auch gern neue – und teure – Pläne haben, kennt man ja aus Hannover.

Die Zusammenstellung dürfte das Problem sein

Vermutlich aber könnten die Ingolstädter auch alle drei Spiele den Trainer wechseln – vor dem Abstieg könnten sie nicht mal Pep Guardiola oder Jürgen Klopp retten. Wenn mehrere Trainer erfolglos an einer Mannschaft herumdoktern, dürfte die Zusammenstellung das Problem sein.

Das scheint bei 96 ja nicht der Fall zu sein – was Christoph Da­brows­ki doch wohl am Samstag in Ingolstadt beweisen wird.