Kommentar: 96 braucht einen Mittelfeldspieler - und sollte in den Transfermarkt vorstoßen

Der Doppelpass ist als gruppentaktisches Mittel gar nicht zu überschätzen. Fürth hat’s sportlich vorgemacht mit dem 1:0. Hätte 96 nur halb so viel Spielraum auf dem Transfermarkt wie Paul Seguin vor der Fürther Führung, vieles wäre einfacher. 96 machte es sich im internen Dreiecksspiel mit Jan Schlaudraff, Martin Kind und Mirko Slomka nicht einfach. Slomka hielt sich als Trainer noch mit Forderungen zurück, nachdem sonnenklar war, dass seine Mannschaft noch mindestens einen Mittelfeldspieler mit Ausstrahlung braucht, wenn beispielsweise Marvin Bakalorz, zuletzt geschwächt mit Magen-Darm-Problemen, nicht auf dem Damm ist.

Leider ist Zwingmann aus dem besten Profialter raus

Slomka machte einen Vorschlag: „Ich habe Genki Haraguchi als Sechser gebracht, er ist zwar laufstark, aber jetzt nicht der Stabilisator, der was ausstrahlt, eine Ruhe, eine Gelassenheit wie Jochen Zwingmann. Jochen, wenn du da stehst, passiert nix.“ Die Sache hat einen Haken: Der niedersächsische Sportjournalistenpräsident Hans-Joachim Zwingmann feierte am Samstag seinen 80. Geburtstag, ist also aus dem besten Profialter raus.