96-Meinung: Hannover sollte sich das Transferfenster trotzdem offen halten

"The Winner takes it all." Das gute alte Lied von ABBA Passte zum 4:0 gegen Sandhausen, zum Saisonverlauf passt es noch nicht. So weit kommt es noch, dass bei Hannover 96 alles gut wäre. Sandhausen, St. Pauli und Würzburg immerhin abgehängt. Das ist doch schon mal eine klare Ansage zum neuen Jahr. Statt mäßig steht 96 jetzt nur noch mittelmäßig in der Tabelle. Sieben Punkte beträgt der Rückstand noch zu Tabellenplatz drei.

Dennoch könnte das 4:0 der Start einer Aufholjagd gewesen sein. Marvin Ducksch scheint sich erneut die Rückrunde für einen Torlauf aufgehoben zu haben. Und 96 begrüßt außerdem Patrick Twumasi in der Torschützenliste. Der Doppelpack könnte ein Anfang gewesen sein, sein holpriges halbes Jahr 2020 nun aufzufangen.