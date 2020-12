96-Meinung: Einheitsbrei in Liga zwei eröffnet Hannover 96 Chancen und Risiken zugleich

Gar nicht lange her vor dieser Saison, dass die aktuelle 2. Liga von den üblichen Experten zur besten 2. Liga aller Zeiten hochgejazzt wurde. Große Vereine, viele Stars, in gesunden Zeiten enormes Fanpotenzial, clevere Trainer – und immer Spannung auf dem Platz.

Zumindest das mit der Spannung stimmt, das können wir nach dem zehnten Spieltag bestätigen. Wankelmütige Dauerfavoriten wie der HSV in seinem bereits dritten Zweitligajahr in Folge oder 96 in seinem zweiten Jahr sind in keinem Tippspiel zuverlässig einzuschätzen – erst recht nicht, wenn beide gegeneinander spielen und am Ende die Mannschaft auswärts gewinnt, die vorher in der Fremde viermal willenlos verloren hatte.