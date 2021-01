Hey Boss, ich brauch mehr Knipser, dann wird das für 96 noch was mit der Bundesliga!

Der Trainer nutzt dafür intern den aktuellen Schwung einer kleinen Erfolgsserie – und singt Martin Kind das bekannte Lied: Hey Boss, ich brauch mehr Knipser, dann wird das noch was mit der Bundesliga! Das Problem ist dabei jedoch das Angebot – es gibt im Winter keine Ideallösungen, sondern vor allem Handicaps: Zu alt, nicht fit, charakterlich kompliziert, erpresserische Ablöseforderungen und wahnsinnige Gehaltsvorstellungen.

Traditionell nicht einfach, in der Winterwechselzeit kühl zu bleiben. Trainer, das gehört zum Berufsbild, wünschen sich stets eine Busladung voller Verstärkungen, damit die Ziele auch wirklich zu erreichen seien. Oben auf der Liste stehen sichere Greifer, harte Verteidiger, ideenreiche Regisseure und immer: sofort funktionierende Tormaschinen. Das ist gerade in Hannover nicht anders, wo Kenan Kocak nach frischen offensiven Kräften verlangt.

Auch Darmstadts Neun-Tore-Stürmer Serdar Dursun, den Kocak trotz einiger Wechsel-Widrigkeiten weiterhin haben möchte, glänzt keinesfalls als alternativloser Heilsbringer. Er ist 29, träumt im Frühherbst seiner Karriere von einem lukrativen Vertrag und war zumindest im Spiel gegen 96 betont chancenlos – als wäre er bereits die hannoversche Aufstiegsversicherung.

Geheimwaffe Weydandt

Zukunftsorientiert für Kocak und die 96-Verantwortlichen wäre auf jeden Fall die umsichtige Beschäftigung mit dem Innenleben der vorhandenen Mannschaft, die noch vor einem halben Jahr für edel und aufstiegsfähig gehalten wurde.

Für die geplante Aufholjagd hat der Trainer sogar noch eine Geheimwaffe auf der Bank, die im Sommer angeblich in der halben Bundesliga gefragt war und bei 96 einen Top-Vertrag erhalten hat. Hendrik Weydandt wieder in die Spur zu bekommen, wäre die einfachste Transferlösung in diesem Winter.