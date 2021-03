96-Meinung: Die Weichen für die Zukunft werden auch im Saisonendspurt gestellt

Dass Profichef Martin Kind wieder hoch will in die 1. Liga, ist weder Geheimnis noch Überraschung und auch gut so aus 96-Sicht. Aber wie realistisch und finanzierbar ist das wirklich? Im nächsten, dem dritten Zweitliga-Jahr muss 96 klüger haushalten, wenn Corona einen neuen Sparzwang diktiert. Guter Rat ist teuer, denn Spieler dürfen es nicht mehr sein.

Anzeige

Bei 400 000 Euro pro Jahr liegt die Gehaltsobergrenze, Transfers sollen zusätzlich ablösefrei laufen. Bei Rückkehrer Sebastian Ernst hat das super funktioniert, hoffentlich bleibt das 96-Händchen in Zukunft so gut. Leider gibt’s nicht immer den Heimat-Bonus wie beim Noch-Fürther, gebürtig aus Neustadt am Rübenberge und mit langer 96-Vergangenheit.