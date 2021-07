96-Meinung: Weydandt muss wieder Tore liefern - ausgerechnet in Bremen?

Märchengeschichten um Weydandt sind außer Mode geraten

Drei Jahre liegen zwischen den Bildern, rein optisch hat sich Weydandt kaum verändert – die Frisur sitzt in bewährter Form, der Mehrtagesbart ist akkurat getrimmt, der muskulöse Körper gut in Schuss. Im Selbstverständnis, vielleicht auch in seiner Stürmerseele, ist im Laufe der Zeit allerdings einiges beschädigt worden – und auch die Märchengeschichten vom verwunschenen Frosch, der von der Kreisliga bis in die Bundesliga hochgeküsst wurde, sind entsprechend seiner traurigen Torquote außer Mode geraten.

Nun steht Weydandt, der in der vergangenen Zweitligasaison nur vier Treffer erzielt und viele Chancen verstolpert hat, vor dem nächsten Kapitel – der Neuanfang soll passenderweise in Bremen gelingen, wo seine Profikarriere so spektakulär begann und ihn später zu einem 96-Topverdiener machte.