96-Meinung: Bereit, den Wiederaufstieg anzugehen? Wir wissen es nicht.

In nicht einmal zwei Wochen beginnt die Saison in der 2. Bundesliga. Ist Hannover 96 bereits für die Mission Wiederaufstieg? SPORTBUZZER-Redakteur Andreas Willeke meint: "Wir wissen es nicht." Wenn kaum Neue auf dem Platz stehen wie in Rostock, ist es kaum möglich, Rückschlüsse zu ziehen. Ein Kommentar.