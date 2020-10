96-Meinung: Auch auswärts müssen jetzt Siege her, wenigstens ab und zu

Die zweite Corona-Welle rollt durchs Land und die LaOla durchs Stadion – wie passt das zusammen? Für viele Menschen eben gar nicht, vor allem nicht als Zeichen an die Gesellschaft. Nicht einfacher zu verstehen wird’s durch den Flickenteppich an Fan-Vorgaben. Nur 300 dürfen in der 80.000er-Arena in Dortmund Schalke verlieren, aber 8900 Hannover 96 siegen sehen. 96 war fanmäßig Spitzenreiter des Wochenendes im deutschen Profifußball.

Das kann man für verantwortungslos halten. Zum ganzen Bild gehört aber, wie ordentlich getrennt und verteilt auf den 49.000 Plätzen die Zuschauer in der HDI-Arena saßen – die Ansteckungsgefahr dürfte im Supermarkt größer sein.