Kommentar: Im Abstiegskampf ist tapfere Gegenwehr zu wenig

Als die 96-Spieler nach dem Abpfiff in die Kurve zu 1350 Fans gingen, wussten sie wohl nicht so genau, was sie erwartet. Nun, sie wurden beklatscht - wohl als Belohnung für ihre immerhin tapfere Gegenwehr. Die Mannschaft hat sich nicht so desolat präsentiert wie zuletzt in Sandhausen und gegen Nürnberg und nicht so chancenlos wie im Pokal gegen Leipzig. Im Ergebnis ändert das allerdings nicht viel - 96 reihte die vierte Niederlage in Folge auf.

Dabei fing es gut an, in der ersten halben Stunde zeigte 96 das bessere Spiel, richtige Torgefahr brachten sie allerdings nicht zustande. Das ist auch die nicht ganz neue Erkenntnis - es mangelt an Durchschlagskraft, vor allem, da Maximilian Beier nach Corona-Infektion noch nicht wieder richtig fit ist. Gut immerhin, dass Cedric Teuchert sein zweites Saisontor gelang.