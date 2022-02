Kommentar: Der Abstieg sollte für 96 kein Thema mehr werden

Ein grenzenloses Vergnügen war diese 96-Mannschaft ja in dieser Saison noch nicht. Doch mittlerweile scheint Zweit-Trainer Christoph Dabrowski die Blockade gelöst zu haben. Mit dem 2:0 gegen Kiel knackt 96 die 30-Punkte-Marke ( zum Spielbericht ). Das Ziel taucht nach dem zweiten Sieg in Folge damit am Horizont auf - auch wenn das nur heißt, weiter in der 2. Liga mitmischen zu dürfen.

Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis gegen Holstein Kiel drauf

Als 96 vor zehn Jahren in der Europa League international spielte, kickte Holstein regional, in der 4. Liga. In der vergangenen Saison verpasste Kiel dann nur knapp den Aufstieg in der Relegation gegen Köln. 96 landete auf Platz 13. Was für Kiel eine Bestätigung der guten Arbeit, ist für 96 der Nachweis, nichts aus den Möglichkeiten gemacht zu haben. Man könnte es auch krasser formulieren - 96 hat versagt.

Die Kluft geschlossen

Mit dem Erfolg hat 96 aber zumindest aktuell die Kluft geschlossen zu den Kielern, beide sind mit 31 Punkten gleichauf. Noch wichtiger aber - Dabrowski hat die Wegfahrsperre aus der gefährlichen Zone gelöst. Bei noch zehn verbleibenden Partien sollte der Abstieg kein Thema mehr werden.

Es gibt jetzt ja auch ein andere Aufgabe, auf die sich alle bei 96 freuen, das zeigten am Freitag auch die „Wir fahren nach Berlin“-Gesänge. Das Pokalspiel am Mittwoch gegen Leipzig könnte ein grenzenloses Vergnügen werden.