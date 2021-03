96-Meinung: Kocak sollte mutiger werden und Talenten eine echte Chance geben

Schön, dass Kenan Kocak eine Vorliebe für große Filme hat. So kam der 96-Trainer, auch beim 1:1 in Aue gefangen in der lähmenden sportlichen Zeitschleife, auf den Klassiker „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Respekt, das passt perfekt! Tatsächlich geht es Kocak vor jedem Spiel wie dem TV-Wetterfrosch Phil Connors, der vom Tag des Murmeltiers in der Kleinstadt Punxsutawney berichten muss und fortan dort jeden Tag als Wiederholung erlebt – er weiß, was passiert, kann treiben, was er will, es aber nicht dauerhaft ändern. Am nächsten Morgen um 6 Uhr geht alles unverändert von vorne los.

Anzeige

Auch Kocak hat vor dem Spiel in Aue wiederum Konzentration und Leidenschaft über die volle Spielzeit angemahnt, seine Mannschaft entwickelte aber das gewohnte Eigenleben, stellte sich nach einer lebendigen ersten Hälfte in der zweiten tot und stand erst kurz vor Schluss wieder auf – zu spät für einen locker möglichen Sieg.