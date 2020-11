96-Meinung: Nationalspieler sollten in der Lage sein, Strapazen wegzustecken

Über den Sinn oder (eher den) Unsinn der Länderspiele in der aktuellen Phase der Corona-Pandemie wurde in den vergangenen Tagen genug geredet. Dass die Abstellung der Nationalspieler gerade in dieser Zeit den Vereinstrainern nicht gefällt, ist klar: Denn neben dem „normalen“ Verletzungsrisiko bei Länderspielen kommt jetzt auch noch das Virus dazu, das die Vereine vor einer Quarantäne zittern lässt.

Natürlich ist es äußerst unglücklich, dass ein geplanter Eckpfeiler von Hannover 96 wie Jaka Bijol am Mittwochabend mit Slowenien noch in der Nations League spielen musste und vor der Auswärtspartie in Würzburg wohl nur das Abschlusstraining mitmachen kann. So hat Kocak keine Zeit, den Neuzugang weiter an seine Ideen und das 96-System heranzuführen.