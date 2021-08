Kommentar: Die gar nicht so neue 96-Mannschaft zeigt altbekannte Schwankungen

Glücklicherweise ist die Zweitligasaison ja noch nicht vorbei nach der zweiten Partie – Hannover 96 könnte an den verbleibenden 32 Spieltagen noch 96 Punkte holen, was zusammen mit dem in Bremen erbeuteten 97 Punkte und den sichersten Aufstieg aller Zeiten bedeuten würde.

So viele werden es am Ende natürlich nicht, aber schon eine halbwegs seriöse Hochrechnung der 96-Bilanz ist mit dem traurigen 0:3 gegen Rostock wieder schwieriger geworden. Hannovers neue Mannschaft, die so neu ja gar nicht ist, zeigt die altbekannten Schwankungen, die mit der eigenen Qualität und vor allem mit den jeweiligen Gegnern zu tun haben.