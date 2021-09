Kommentar: Neue 96-Mitte könnte stabiles Element im großen Umbruch sein

Im modernen Fußball liegt die Wahrheit meistens in der Mitte. In der hinteren Mitte sorgen ein oder zwei defensive Profis, auch Sechser genannt, für die Sicherheit vor der letzten Reihe – sie gewinnen Zweikämpfe, pressen die Räume eng, erobern Bälle und schalten das Spiel um, in die offensive Richtung.

In der vorderen Mitte sorgen ein oder zwei Profis für Spielkontrolle, natürlich auch defensiv, aber sie sollten technisch, taktisch und temporeich vor allem den Ball in die gefährliche Zone lenken, wo zum Beispiel 96 in den fünf Ligaspielen dieser Saison kaum mal hinkam – zwei kümmerliche Tore stehen erst auf dem Konto.