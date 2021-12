Kommentar: Diese 96-Saison wird ein Krampf bleiben, tabellarisch wie spielerisch

Sportler kennen das. Dann läuft es zweimal gut auf der Strecke oder in der 2. Liga. Und plötzlich zieht es rein in einen sensiblen Muskel. Bei 96 ist dann ein Ondoua mal nicht spielbereit, Trybull nicht gesund, am Ende das Ergebnis gegen Bremen deutlich schmerzhaft. Und der schöne Plan ist dahin, mit Vorfreude eine sympathische Symbiose zwischen Mannschaft und Interimstrainer offiziell zu einer starken Gemeinschaft zu erklären.

Anzeige

Offiziell geht 96 nun ohne Cheftrainer in die Winterpause. Christoph Dabrowski wird es schon werden. Aber wie schön wäre es gewesen, seine Ernennung nach einem Punkt gegen Werder noch im Stadion zu verkünden. Aber es lässt eben nicht gut planen mit diesem unsteten Hannover 96.