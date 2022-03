Kommentar: Das Problem bei 96 ist der Charakter der Mannschaft

Der Frühling gibt ein erstes Gastspiel in der Stadt, die Gartensaison ist eröffnet, und auf den Straßen fahren sie oben ohne. Nur 96 hält sich mal wieder nicht an die allgemeine Aufbruchstimmung. Die Mannschaft bekommt was aufs Dach, die Zittersaison hat wieder begonnen – und der Dabrowski-Frühling scheint auch schon wieder vorbei.

96 hat gegen Nürnberg und zuvor in Sandhausen den Abstiegskampf verweigert. In Sandhausen wurde noch fehlende Frische in der englischen Woche als Entschuldigung vorgeschoben. Das kann’s jetzt nicht mehr sein. Die Probleme liegen tiefer, und zwar im Charakter der Mannschaft – und auch in ihrer Zusammenstellung. Sporadisch reißen sie sich wie gegen St. Pauli und Kiel zusammen. Danach legen sie eine schöpferische Pause ein.

Mit Beier und Kerk fehlten am Sonntag krank die beiden besten Verpflichtungen. Aber was leisten Transfers wie Hinterseer, Teuchert, Diemers, Ondoua, Dehm, Stolze? Auch wenn der Klassenerhalt gelingt, steht im Sommer notwendigerweise der nächste Umbruch bevor. Das heißt allerdings nicht, dass es danach besser wird – wie uns die letzten Jahre gezeigt haben.