96-Meinung: Mertesacker auf dem Weg zum 96-Verantwortlichen

Manchmal lohnt es sich, Instagram aufzuklappen. So wie gestern, als die Per-Mertesacker-Stiftung an einen schönen Fußballnachmittag vor zwei Jahren mit ihrem Namensgeber erinnerte. 40 000 Fans in der HDI-Arena und ein Weltmeister, der sich verabschiedete. Natürlich in Hannover, da, wo alles begann.