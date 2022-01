Kommentar: Torwart-Baustelle scheint 96 endlich geschlossen zu haben

Horst Podlasly, Jupp Pauly, Jürgen Rynio, Ralf Raps, Jörg Sievers, Robert Enke und, ja: Auch Ron-Robert Zieler gehört in die Reihe der großen bis sehr großen 96-Torhüter. Am 16. Januar 2011, beim 3:0 in Frankfurt, stand er zum ersten Mal im Tor der Profis – so wie in den folgenden fünf Spielzeiten nonstop.

Am 1. November 2015, beim 2:1 gegen den HSV (2:1), bestritt Zieler seine 153. Erstligapartie in Folge – Vereinsrekord. Ein Jahr zuvor war er als Torwart Nummer drei Weltmeister geworden. Als 96 abstieg, wollte Zieler – verständlicherweise – weiter erstklassig spielen und wechselte erst nach England und dann nach Stuttgart. Um 2019 überraschend zu 96 zurückzukehren – in die 2. Liga.