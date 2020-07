96-Meinung: Zieler-Debatte unwürdig? Kein Platz für Sentimentalitäten!

Der junge Zieler gab den Platz nicht mehr her, wurde später sogar Nationalspieler und Weltmeister. Keiner fragte, wie es Fromlowitz damit ging. Er ist inzwischen 34 Jahre alt, spielt aber schon seit 2017 nicht mehr Fußball.

Selbst 96-Ikone Sievers wurde schon ausgebootet

Jörg Sievers war Elfmeterheld beim Pokalsieg 1992 und beim Wiederaufstieg in die 2. Liga (1998). Als er ab 2002 endlich Bundesliga spielen durfte, brachte er Bayern-Torjäger Giovane Elber beim 3:3 in München zur Verzweiflung. Noch vor der Winterpause verlor Sievers seinen Stammplatz an Gerhard Tremmel.

Die Legende wurde später Torwarttrainer, arbeitete zuletzt unter Chefcoach Daniel Stendel beim schottischen Klub Heart of Midlothian. Die Corona-Krise kostete beide den Job.