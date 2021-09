Kommentar: Rückgewinnung der Zuschauer geht auch bei 96 allein über Siege

Die Menschen wollen zurückerobert werden, aber das wird nach Expertenschätzungen mindestens so lange dauern, wie die Pandemie den Sport in großen Teilen lahmgelegt hat – also gut eineinhalb Jahre.

Der Weg zurück zu Liveerlebnissen hat für die Sportfans nun vor allem mit Ziffern und Buchstaben zu tun – 2-G, 3-G, wer virenfrei ist und das nachweisen kann, kommt inzwischen problemlos in ein Stadion oder eine Halle. Leider läuft das mit der Euphorie der Zuschauer bei Weitem noch nicht so ansteckend wie an unzureichend geimpften Inzidenzhotspots. Die Fans sind auf Distanz, entfremdet von ihren Lieblingen und auch müde – sogar vor dem sicheren Fernseher ist das Interesse gesunken, nicht nur die Sportschau leidet unter deutlichen Quoteneinbußen.

Das gilt am sichtbarsten für den Fußball, wo zum Beispiel Hannover 96 zuletzt nicht mal 10 000 Besucher für das Heimspiel gegen Heidenheim begeistern konnte. Am Samstag gegen St. Pauli sollen es doppelt so viele sein, davon allerdings viele aus Hamburg. Die frühere 96-Fanbasis aus zuletzt mehr als 20 000 Dauerkarteninhabern ist zerbröselt, die einzige erfolgreiche Werbeaktion zur Rückgewinnung ist klar definiert: Es geht allein über Siege, über mitreißende Spannung und eine Aufbruchstimmung, die in Hannover unbedingt etwas mit dem Aufstieg zu tun haben muss.

Ähnliche Probleme haben Hannovers Bundesliga-Handballer, die am in ihre neue Saison starten – gegen das Topteam Rhein-Neckar Löwen werden in der riesigen ZAG-Arena nur rund 2000 Zuschauer erwartet, die Fans sind so zurückhaltend wie das Saisonziel unter dem neuen Trainer Christian Prokop – sicheres Mittelfeld, ohne Angst vorm Abstieg.

Auch bei den Recken würde allerdings eine höhere Jubelquote helfen, energischer aus der Krise herauszukommen – ein Traumstart, ein kleiner Lauf, ein Platz in der oberen Tabellenhälfte, das würde sicher ein paar erschlaffte Handballfreunde mehr schnell wieder auf Ballhöhe bringen.