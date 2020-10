96-Meinung: Für den Aufstieg muss deutlich mehr kommen als in Paderborn

Die Länderspielpause hat Hannover 96 nicht gut getan. Für Hendrik Weydandt & Co. wäre es deutlich besser gewesen, nach dem überzeugenden Derby-Erfolg gegen Eintracht Braunschweig direkt weiter zu spielen. Der Auftritt der Mannschaft von Trainer Kenan Kocak am Sonntagnachmittag beim SC Paderborn sah nicht nach einem Team mit Aufsteiger-Format aus: Im Angriff zu ungefährlich, in der Abwehr wacklig und im Mittelfeld uninspiriert.

96 wirkte ungeordnet – auf dem Platz und im Kopf. Zahlreiche Pässe kamen ungenau, in den Zweikämpfen fehlte zu oft die nötige Intensität. Bis zur 55. Minute hat Kocak gewartet, um dann gleich drei Mal zu wechseln. Wenn es gegangen wäre, hätte er auch zehn Mal wechseln können. In der ersten Halbzeit hätte es keinen Falschen getroffen. Eine Steigerung gelang in der zweiten Halbzeit – aber nur phasenweise.