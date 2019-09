96-Meinung: Da sind einige Schätzchen, die Mirko Slomka aus der Truhe kramen kann

Gut, dass der Kader von Hannover 96 nicht allein aus soliden Abwehrspielern wie Marcel Franke, aus unkomplizierten Märchenstürmern wie Hendrik Weydandt, aus nervenstarken Weltmeistern wie Ron-Robert Zieler sowie einigen neuen Profis besteht, die sich in Kopf und Körper nur noch ein bisschen ordnen müssen, um Bestform zu erreichen.

Trainer Mirko Slomka zeigt's an, Florent Muslija lauscht. ©

Bilder vom Training von Hannover 96 am 25. September

Trainer lieben diese Schätzchen, weil sie mit ihnen vorführen können, dass man sie mit besonderen pädagogischen Fähigkeiten zu altem Glanz hochpolieren kann. Auch Mirko Slomka hat einige Schätzchen in seiner Mannschaft, die er jetzt Stück für Stück aus der Truhe kramt, um sie zu wertvollen Mitgliedern der 96-Gemeinschaft zu machen.

Genki Haraguchi ist so ein Edelstein, ein ballfertiger Japaner mit WM-Meriten, aber eben auch vielen verkorksten Auftritten für 96. Beim Sieg in Kiel präsentierte er sich mit Pässen und Grätschen nicht mehr wie ein Bonsai, sondern wie ein Samurai – es wäre perfekt, wenn er genauso weitermacht in dieser Saison. Und vielleicht sogar mal ein Tor schießt.