96-Meinung: Scheitert Dabrowski, wird es auch für Mann unruhig

Den Job als Cheftrainer in Hannover übernimmt nun die Übergangslösung Christoph Dabrowski, darüber herrscht bei 96-Boss Martin Kind und Manager Marcus Mann Einigkeit – in den Verhandlungen mit dem bisherigen U23-Coach geht es nur noch um Details, der Rahmen ist klar abgesteckt und dürfte noch vor Weihnachten zu einem Vertrag bis zum Saisonende mit Verlängerungsoptionen führen. Auch beim Gehalt sollte es kaum haken – Dabrowski wird die 96-Chance um fast jeden Preis nutzen wollen, sich im Profigeschäft zu etablieren.

Uwe Rösler sollte in diesem Jahr nicht mehr mit einem Anruf von 96 rechnen – vielleicht würde der Trainerroutinier nach der unerfüllten Einstellungsgeschichte vor gut zwei Wochen auch gar nicht mehr rangehen, aus Frust oder aus Stolz.

Die Mannschaft ist Dabrowskis größter Fan

Seinen besten Trumpf hat der Trainer in seinen drei Bewährungsspielen allerdings bereits gezogen – die wankelmütige Mannschaft ist sein größter Fan, sie hat sich besonders beim Sieg gegen den HSV und in der ersten Halbzeit in Ingolstadt zusammengerissen, gegen Werder nützte jedoch auch die flammende Liebe zum Wunschtrainer nichts mehr – wenn die Qualität nicht reicht, werden Fehler gegen starke Mannschaften hart bestraft.

Damit sind die Aufgaben für Dabrowski, Mann und Kind bis zum Neustart Mitte Januar klar definiert: Vor allem im Sturm und Mittelfeld braucht 96 sofort funktionierende Verstärkung – und zwar mit einer höheren Trefferquote als bei den letzten Transfers. Geht das schief, wird es in der Rückrunde nicht nur für Dabrowski unruhig, sondern auch für den Manager, der sich für diese Lösung so energisch eingesetzt hat.