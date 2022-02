Kommentar: 96 darf sich mit Schönreden kein weiteres Eigentor schießen

Aber das ist ja auch das Vertrackte an der 2. Liga – das bedeutet für die nächsten Spiele gar nichts. Die Liga ist so verdammt ausgeglichen und nahezu untippbar. Allein Werder und der HSV, die auf dem Marsch zurück Richtung Bundesliga sind, scheinen jetzt eine Bank zu sein.

Auf welchem Weg sich nun aber 96 befindet, bleibt unklar. Die Leistung war ansprechend, diese Mannschaft ist auch keine, die absteigen sollte. Aber die Gefahr ist real. Die Lage ist bedrohlicher geworden, das Polster zum Relegationsplatz 16 verringerte sich auf zwei Punkte.

Aus den letzten drei Partien holte 96 auch nur zwei Zähler. Diese Fakten werden nur durch Träume von besseren Zeiten geschönt: Wenn sie so weiterspielen, dann wird das schon klappen mit der Rettung, heißt es. Kann ja sein. Aber so wird die Hoffnung auf die erlösenden Siege immer weiter in die Zukunft verschoben. Bei einer Mannschaft, die am meisten ins eigene Netz getroffen hat, aber die wenigsten Tore der Liga erzielt hat, könnte sich das als Luftschloss erweisen. Sie müssen aufpassen bei 96, dass sie mit Schönreden kein weiteres Eigentor schießen.