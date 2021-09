Kommentar: Gut, dass 96-Trainer Zimmermann auf die Euphoriebremse tritt

Dass er nach dem ersten Auswärtssieg der Saison, dem zweiten Dreier in Folge, auf die Euphoriebremse tritt, ist der passende Schritt. Einerseits, weil sein neu zusammengefügtes 96-Team gegen dezimierte Kieler zeitweise zwar überragte, in der zweiten Halbzeit aber eben auch den Druck verlor – das hat dem ehrgeizigen Zimmermann nicht gut gefallen. Und weil die 96-Wünsche trotz des eher miesen Starts und diesmal sogar vorsichtig formulierter Saisonziele eben doch ganz andere sind.

Auf dem Fußballplatz kommen die taktischen Ideen von Jan Zimmermann immer deutlicher zum Vorschein, und auch daneben macht der Trainer von Hannover 96 vieles richtig. Erst ein starkes 1:0 gegen St. Pauli, jetzt das klare 3:0 in Kiel: Andere Trainer haben schon nach kleineren Erfolg deutlich mehr gejubelt, Zimmermann hingegen stapelt tief. Richtig so.

Natürlich will und soll 96 auf kurz oder lang wieder oben angreifen in der 2. Liga. Da wäre Euphorie wegen zweier Siege am Stück völlig fehl am Platz, selbst wenn 96 überzeugen konnte. Mit dieser Taktik liegt Zimmermann schon einmal richtig, und mit der auf dem Platz aktuell auch. Es geht in die richtige Richtung in Hannover, ganz ohne übermäßige Euphorie.