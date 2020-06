96-Meinung: Der Umbruch muss riesig ausfallen und hart durchgezogen werden

Wenn man bei seiner Ex nach diversen Jahren mal wieder auftaucht, dann doch wohl am liebsten gut gestylt und mit gewinnbringendem Charme. Jedenfalls nicht als Loser, als heruntergekommener Verlierer – so wie sich Hannover 96 beim Ex-Klub von Kenan Kocak präsentiert hat. Den sportlich und charakterlich rätselhaften Auftritt seiner Mannschaft in Sandhausen wird der Trainer als Demütigung empfunden haben. Die Rückkehr als Chef eines potenziellen Bundesligisten in das kleine Örtchen endete im Desaster.

Und schon sind all die schönen Trends und Träume nach einer unterirdischen Leistung wieder versandet. Ein Punkt aus den Partien gegen die Abstiegskandidaten Karlsruhe und Sandhausen – wie enttäuschend.