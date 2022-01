96-Meinung: Theorie und Praxis im Abstiegskampf

Klingt gerade wieder alles optimal, was da von 96 zu vernehmen ist. Die Stimmung in der Kabine sei gut, die Gruppe lernwillig, die Arbeitseinstellung großartig – und die Neuen seien klasse. Darauf sollte man jedoch besser vorerst nur genauso viel geben wie auf die übliche Trainerphrase vor jedem Spiel, die Mannschaft habe gut trainiert. Was sollen sie auch sonst sagen. Zugeben, dass sie nichts auf die Reihe kriegen?

Theorie in der Spielpraxis schleunigst bestätigen

Der Abstiegskampf beginnt wieder am nächsten Freitag auf Platz 15, drei Zähler vor dem Abstiegsrelegationsplatz. Das ist die sportliche Realität. Mit dem letzten Test am Samstag gegen Werder läuft die Schonfrist ab. Schon in Rostock wird von der Mannschaft ein Zeichen erwartet, das in Punkten bemessen wird.

Vorerst bleibt es bei Hypothesen. Theoretisch wurde der Kader in den vergangenen Tagen durch Cedric Teuchert und Mark Diemers weiter getunt. Beide haben in den ersten Ligen Deutschlands und Hollands gespielt. Auch wenn Trainer Christoph Dabrowski keinen Hokuspokus machen will – mit dieser Mannschaft dürfte es keine Hexerei sein, die Klasse zu halten. Aber das muss sich in der Spielpraxis schleunigst bestätigen. Allzu viele glaubten ja auch vor fünf Jahren, mit dem Meistermacher Thomas Schaaf sei der Retter bei 96 erschienen – es war der Totengräber.