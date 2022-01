Kommentar: 96 sollte nicht erst zur neuen Saison einen Stürmer holen

Alles schon mal da gewesen – und gar nicht mal so lange her. Im Oktober feierte 96 an einem Pokalmittwoch den 3:0-Sieg gegen Düsseldorf, drei Tage später schmerzte das 1:1 gegen Aue. Nun folgte auf das 3:0 gegen Gladbach am Mittwoch das 0:0 gegen Dresden. Eigentlich war das Ligaspiel dabei als das wichtigere eingestuft worden.

96 verpasste es damit erneut, wichtige Punkte gegen den Abstieg zu holen. Der Grund ist trotz markanter Unterschiede in Leistung und Spielaufbau der gleiche wie im Aue-Spiel: 96 fehlt die Präsenz im Strafraum – kein Stürmer weit und breit, der zuverlässig Tore macht.