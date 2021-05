96-Meinung: Saison ohne blau-gelbe Ablenkung vielleicht förderlich für Konzentration

Ein Spiel hat Kenan Kocak noch als 96-Trainer, dann wird er nicht nur den Dienstwagen zurückgeben und die hannoversche Wohnung räumen, sondern sicher auch mal innehalten: Was bleibt ihm von den gut eineinhalb Jahren in Hannover? Nur Missverständnisse? Nur Frust über verpasste Chancen und Ärger über eine Mannschaft, die ihm am Ende beim Boss in den Rücken gefallen ist?

Kocak wird sich bald erholen von dem Rückschlag, er wird sicher auch die eigenen Fehler analysieren, und er dürfte auch wieder einen neuen Job finden. Der Trainer ist ja erst 40, und auch die Episode in Hannover wird ihn weiterbringen in der Karriere – unabhängig vom kurzfristig steigenden Kontostand, wenn die Abfindung von 96 angekommen ist.