Kommentar: In Rotenburg war durchaus Aufbruchstimmung bei 96 zu spüren

Im Training ist Musik drin. Aus verschiedenen Gründen. Zimmermann spricht viel, er kritisiert hart in der Sache, bleibt dabei herzlich im Umgang. „Hört auf mit der Scheiße“ darf man schon mal sagen, wenn Profis gegen Spielregeln verstoßen.

Auf die Idee musste Jan Zimmermann erst mal kommen: Der Song zum Trainingslager ist 34 Jahre alt. Mit dem poppigen Liedchen „Never Gonna Give you up“ von Rick Astley motivierte der neue Trainer die Spieler für die 2. Liga. Gib dich niemals auf! Das soll das Motto sein für die Zweitligahitparade. Schalke, Bremen, Hamburg, Düsseldorf – 96 ist nicht mehr Superstar der Liga. Da muss es anders gehen. Und es wird vieles anders.

"Haben deutlich aufgeholt": Das hat das Trainingslager in Rotenburg 96 gebracht

Die Stimmung im und ums Team herum ist von Klarheit und Zuwendung geprägt. Die Co-Trainer arbeiten in Eigenverantwortung, der Chef coacht viel selbst. Es sieht aufeinander abgestimmt aus, ohne dass es verkrampft wirkt. Zimmermann macht es nicht kompliziert, er ist aktiv, macht was vor, weil er immer noch ordentlich kicken kann.

Gut möglich, dass er bei einigen Spielern (Falette, Ducksch, Maina) die Bremsen löst, die 96 so gehemmt haben zuletzt.

Wenn von Aufbruchstimmung die Rede ist – hier in Rotenburg war sie zu spüren. Die Saison müsste also ein Hit werden, wenn Fußball wie Musik wäre und kein Ergebnissport. In der Hitparade der 2. Liga geht 96 nämlich nicht als Favorit ins Rennen. Aber die Hoffnung auf bessere Zeiten sollte man nicht aufgeben, singt auch Rick Astley.