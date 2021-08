Kommentar: Ein gutes Zeichen - 96-Boss Kind vertraut Marcus Mann vorbehaltlos

Kocak hatte ohnehin viele Ideen, die 96 sportlich wohl besser gemacht hätten – nur finanzierbar war davon eigentlich keine. Denn wer nicht FC Bayern München oder RB Leipzig heißt, muss auf dem Transfermarkt mehr beachten als sportlichen Nutzen. Keine einfache Aufgabe für Chefs, da in der Transfer-Gemengelage zwischen Wünschen, Ideen und wirtschaftlichen Zwängen abzuwägen. Auch bei 96 bleiben wirtschaftliche Fragen entscheidend, ob’s gefällt oder nicht.

Absolut selbstverständlich, dass jeder Trainer seine Mannschaft nach den eigenen Vorstellungen und möglichst stark besetzen möchte. Die Planstellen, die Übungsleiter bei Hannover 96 ausgemacht hatten, sind in den vergangenen Jahren allerdings häufiger mal unbesetzt geblieben. Bei André Breitenreiter war es ein Defensiver, der oben auf der Trainerliste stand, aber nicht kam. Der letzte Coach Kenan Kocak wollte unter anderem einen Stürmer.

Während Kocaks Wunschstürmer Serdar Dursun nun in der türkischen Süper Lig nach dem großen Geld greift, geht es in Hannover weiter um kleinere Summen. Da darf man es durchaus als gutes Zeichen werten, dass Boss Martin Kind intern nun den Daumen gehoben hat für beide Planstellen (einen Sechser und einen Stürmer), die sein sportliches Duo noch ausgemacht hat.

Heißt nämlich auch: Kind vertraut seinem neuen Sportdirektor Marcus Mann vorbehaltlos. Das war in der Vergangenheit auch nicht immer der Fall. Natürlich ist es nicht ideal für zwei wichtige Neue, dass die Saison schon läuft – aber geschenkt. Jetzt muss es nur noch klappen mit den Verpflichtungen. Denn das hat in der Vergangenheit ja eben auch nicht immer ganz so erfolgreich funktioniert.