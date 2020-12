Kommentar: Am Transfersommer lässt sich zuspitzen, warum 96 nicht spitze spielt

Manchmal ist es gut, sich an jenen zu orientieren, die sich auskennen. „Wir wissen, wie 2. Liga geht.“ Die Aussage kommt von Frank Schmidt, Zweitliga-Trainer in Heidenheim, seit sechs Jahren. Oder betrachten wir mal die Renaissance der grauen Mäuse: Glück auf Bochum und Kleeblatt Fürth, den Spitzenreiter der aktuellen und ewigen Zweitligatabelle. Am vergangenen Transfersommer lässt sich im Vergleich zu diesen Mannschaften prima zuspitzen, warum Hannover mit tollen Spielern so gar nicht spitze spielt.

Hannover 96 ging mit dem Ziel in den Transfersommer, gestandene, gute Zweitliga-Spieler zu holen. Stattdessen kamen Nationalspieler aus Guinea, aus Japan, aus Schweden und Slowenien. Die kennen die beste 2. Liga der Welt nicht einmal aus dem Fernsehen. 96 scoutet wie ein Klub aus dem Bundesliga-Mittelfeld, der Zeit und Fantasie in neue Spieler steckt. Das kann man machen. Aber wer sofort aufsteigen will, hat keine Zeit.