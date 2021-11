Kommentar: Gut gemeinte Projekte werden bei 96 nicht zu Ende gedacht

Die Mission begann mit einem Lied im Trainingslager im Sommer. Jan Zimmermann hatte es aufgelegt. Jemand müsse ja für gute Laune sorgen, sagte er. Der 96-Trainer wählte „Never gonna give you up“ von Rick Astley.

Niemals jemanden aufgeben? Das hörte sich poppig, harmonisch und sympathisch an. Nun führt für Hannover 96 kein Weg an der Erkenntnis vorbei, dass schlechte Resultate erstens schlechte Laune machen und zweitens Hannover in große Abstiegsgefahr bringen. Mit dem 0:4 in Karlsruhe hat sich 96 als Qualitätsmannschaft der 2. Liga lächerlich gemacht.