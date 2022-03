Kommentar: Trotz Niederlage ist Hoffnungsschimmer am 96-Horizont erkennbar 

Der Fußball-Karneval in Hannover ist abgeblasen, am Aschermittwoch ist alles vorbei - die Roten Bullen haben sich nicht zum Narren halten lassen. Leipzig meldet sich als hochrangigster Vertreter der Bundesliga für den Titel an, und wenn sie so konsequent ihre Klasse ausspielen wie gestern beim 4:0, dann werden sie in Berlin auch mit dem Pott feiern. 96 kann sich nichts vorwerfen - es ist keine Schande, gegen ein Team zu verlieren, in dem der Doppeltorschütze Nkunku einen mehr als doppelt so hohen Marktwert hat wie die komplette 96-Mannschaft.

Der 96-Traum vom neuen Pokalmärchen ist damit geplatzt. Sie hatten Gladbach rausgeworfen, sie wollten an die neue Sensation glauben. Erst recht in einer Saison, in der die Zwerge aus der 2. Liga den Aufstand probten. Da bot sich eine Parallele zu 1992 an, als 96 sich den Pokal schnappte - als bis heute einziger Zweitligist. Michael Schjönberg, der den letzten Elfmeter in Berlin zum Triumph verwandelte, verkündete, nie wieder werde das einem Zweitligisten gelingen.