Kommentar: Zahlen lügen nicht - auch nicht in Bezug auf Hannover 96

Zahlen lügen nicht. Am Zweitligajahr 2021 sind drei 96-Trainer beteiligt: Kenan Kocak, Jan Zimmermann und Christoph Dabrowski. Sie haben in 39 Spielen 45 Punkte geholt, macht 1,15 Punkte pro Spiel. Hochgerechnet auf eine komplette Saison mit 34 Spieltagen sind das 39 Punkte. Eine Bilanz, die gerade mal so zum Klassenerhalt reichen würde.

Zurzeit steht 96 mit 20 Punkten aus 18 Spielen auf Platz 15. Der Trainer Zimmermann hat davon in 15 Spielen 14 geholt, sein Nachfolger Dabrowski in drei Spielen sechs Punkte. Der Trend war nach dem Trainerwechsel gleich positiv mit zwei Siegen, die 1:4-Heimniederlage gegen Bremen zum Jahresabschluss zeigte: Die Mannschaft ist womöglich nicht so schlecht, wie sie sich zuletzt unter Zimmermann gezeigt hatte – aber auch nicht so gut, wie einige nach dem 1:0-Glückssieg gegen den Hamburger SV gehofft hatten.