Kommentar zu Waldemar Anton: Hand in Hand aus dieser 96-Episode

Keine zwei Jahre her, dass Waldemar Anton im Theater am Aegi Ovationen von seinen Kameraden im Parkett erhielt. Die 96-Profis klatschten begeistert für Hannovers Sportler des Jahres, ihr Waldi war nicht nur einer der Besten, sondern auch einer der Beliebtesten in der Mannschaft.

Auch die Fans sahen Anton als „einen von uns“, er ist im Stadtteil Mühlenberg aufgewachsen und hat in Hemmingen sein Abi gemacht. Waldi, das kündigte er damals auch bei der NP-Sportgala an, wollte ewig in Hannover bleiben, in der Nähe seiner Eltern. Vater Alex ist Busfahrer, Mutter Olga Köchin.