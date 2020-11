Genug Raum für Konflikte: Folgt 96-Sportdirektor Zuber dem Lockruf von Horst Heldt?

Er wirkt stets gelassen, geradezu lässig. Ganz selten, dass der Gerhard Zuber mal aus der Haut fährt. Nur im Trainingslager in Stegersbach wurde es ihm zu bunt mit der Kritik: Trainingsplatz zu schlecht, Transfers zu spät, Testspiele zum falschen Zeitpunkt. Trainer Kenan Kocak hatte sich mehrfach heftig und öffentlich beklagt. Hannover witterte Chaos, und da wurde der 96-Sportdirektor sauer. Die Presse solle nicht alles schlechtschreiben in Österreich.

Die Lage beruhigte sich. Aber es hielt nicht lang. Am aktuellen Zustand der Mannschaft gibt es nicht viel, was sich schönschreiben ließe. Das 1:2 in Würzburg war ein Offenbarungseid: Nie wurde offensichtlicher, dass der Kader für einen Aufstieg nicht zusammengestellt wurde. Für Tops und Flops sind Zuber und sein Helfer Christophe Rempp nie allein verantwortlich. Aber die Wunschspieler Victor Palsson aus Darmstadt, Paul Seguin aus Fürth und andere bekam Kocak nicht. Andere Neue wie Jaka Bijol kamen spät – zu spät für eine ordentliche Vorbereitung, auch dies hatte der Trainer betont.