Startet 96-Königstransfer Twumasi jetzt durch? SPORTBUZZER-User bleiben skeptisch

Das Ergebnis ist eindeutig: In Euphorie verfallen wollen die SPORT BUZZER-User (noch) nicht. 76,6 Prozent der 512 Teilnehmer sind der Meinung, dass Twumasi diese Leistung erst einmal bestätigen muss. 13,7 Prozent glauben, dass Twumasi mit dem Doppelpack in Hannover angekommen ist. Und nur 9,8 Prozent halten den Gala-Auftritt für eine Eintagsfliege.

Twumasis Einsatz in Darmstadt auf der Kippe

Wenn Twumasi in Zukunft mehr solcher Auftritte abliefert wie am vergangenen Wochenende, wird mutmaßlich auch das Urteil der 96-Fans wohlwollender ausfallen. Unklar ist noch, ob er schon am Sonntag in Darmstadt nachlegen kann. Knieprobleme machten der Nummer 7 der Roten in dieser Woche zu schaffen - Einsatz fraglich.