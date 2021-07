Trainingsgast statt Hannover 96: Bielefeld ruft Konstantin Rausch ins Trainingslager

Aus den Gesprächen mit Hannover 96 wurde bisher keine Verpflichtung. Rausch ist vereinslos, seit im Dezember in Moskau Schluss war. Seit einigen Monaten hält er sich mit einem Personal Trainer in Linden/Limmer fit. Rausch sei top in Form, heißt es aus seinem Umfeld.

Das kann der Flankengeber des 1:1 von Sevilla (1:0 Moa Abdellaoue) ab sofort bei der Arminia zeigen. Offiziell gab es keine Vereinbarung, Rausch nach dem Trainingslager auch verpflichten zu wollen. Aber er kann sich dort beweisen. Im Winter hatte sich der Transfer zu Bielefeld kurzfristig zerschlagen. Nun startet Rausch einen neuen Anlauf.