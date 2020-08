Kind begrüßt DFL-Konzept: 96 plant mit bis zu 10.000 Fans, falls die Politik zustimmt

Mit diesen Maßnahmen wollen DFL-Geschäftsführer Seifert und die Profiklubs Schritt für Schritt zurück zur Normalität. Diesen einen, alles lösenden Lichtschalterweg gebe es nicht. „Priorität in Deutschland haben nicht volle Stadien, sondern die gesundheitliche Situation“, sagte Seifert in seiner langen Einleitung, bevor er die mehrheitlich beschlossenen Entscheidungen der DFL-Mitglieder verlas. „Aktuell spielt Corona eben noch eine sehr bedeutende Rolle.“

Bis mindestens 31. Oktober soll es in den Stadien keinen Alkohol und keine Stehplätze geben. Gut möglich, dass die Frist je nach Infektionsgeschehen verlängert wird. Bis Jahresende dürfen keine Gästefans mitreisen und die Tickets gibt es nur personalisiert im Internet.

„Alle oder keiner“ – Fangruppen spitzen bundesweit ihre Forderung nach der Rückkehr ins Fußballstadion mit dem Slogan zu. „Einer oder keiner“ – das, so sagt Christian Seifert, oberster Liga-Chef Deutschlands, sei nicht der Maßstab, über den verhandelt werde. Stattdessen hoffen die 36 Profiklubs auf eine schrittweise Rückkehr der Fans in die Arenen und haben sich bei der außerordentlichen digitalen Mitgliederversammlung auf einen gemeinsamen Weg abgestimmt.

"Ohne Mindestmaß an Respekt": Neues Spieler-Bündnis kritisiert 96-Boss Kind scharf

96 und die weiteren Profiklubs aus Niedersachsen – das sind Eintracht Braunschweig, Osnabrück und Wolfsburg – stehen im engen Austausch mit Sportminister Boris Pistorius. Das Ministerium befürwortet „die Konzeptionen der DFL und ein abgestimmtes, möglichst bundeseinheitliches Vorgehen“, heißt es auf Nachfrage. Die Richtung stimmt also.

Ohne das Go aus der Politik geht ohnehin nichts. Erst, wenn Rahmenbedingungen eine Fanrückkehr zulassen und die lokalen Hygienekonzepte behördlich abgenickt werden, kann der Saisonstart der Bundesliga und der 2. Liga am dritten Septemberwochenende mit Zu­schau­ern stattfinden.

Die große Sorge der Fans allerdings: Wird mit dem Maßnahmenkatalog der Einstieg vom Ausstieg eingeläutet? Sieht so die deutsche Fanzukunft aus mit Datenerfassung und Stehplatzverbot? Falls wieder Zuschauer in die Arenen gelassen werden würden, so sagt es Jost Peter, Vorstandsmitglied des Fanbündnisses Unsere Kurve, „würde es eher einem Theaterbesuch ähneln. Mit Fankultur hat das nichts zu tun.“

DFL-Boss Seifert betont derweil gebetsmühlenartig, dass die Corona-Regeln nur bis zum Jahresende gelten sollen und keine Abkehr von der Kultur in der Kurve seien. 96-Trainer Kenan Kocak erkennt das Bedürfnis der Fans. „Seit dem ersten Tag an wünsche ich mir schon, dass die Fans wieder ins Stadion kommen können. Es ist ein schreckliches Gefühl, wenn man als Trainer an der Linie steht und keine Zuschauer im Stadion hat.“ Die Gesundheit stehe über allem. „Das respektieren wir natürlich.“